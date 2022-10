Wendell: «Se continuarmos com este espírito dificilmente vamos perder com alguma equipa»

Titular no jogo desta noite do FC Porto, Wendell deixou o relvado em dificuldades físicas, mas preferiu valorizar o esforço coletivo na vitória caseira diante do Bayer Leverkusen (2-0), para a Liga dos Campeões."O FC Porto é uma guerra, gostamos de jogos assim. Infelizmente levei uma pancada que fez sangue, mas o mais importante foi a entrega de toda a equipa. Os três pontos deixam-nos vivos na Liga dos Campeões. Agradeço ao FC Porto e ao míster pela confiança que depositaram em mim. O nosso balneário deixa-me muito tranquilo e agradeço por poder trabalhar num grande clube. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho jogo a jogo e ter a mesma entrega no próximo encontro. Se continuarmos com este espírito, dificilmente vamos perder com alguma equipa", referiu, à Eleven Sports, o lateral, que acrescentou ainda que não se importa de levar pancadas de Diogo Costa se o guarda-redes continuar a defender penáltis.