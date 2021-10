Wendell: «Se encararmos todos os jogos como hoje vamos ter um êxito muito grande»

Wendell estreou-se este sábado a marcar pelo FC Porto na vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2-1. No final da partida, o lateral brasileiro não escondeu a felicidade pelo golo que comletou a reviravolta no Dragão.





"Agradeço a Deus por ter marcado pela primeira vez. Foi um resultado justo pelo que fizemos. Desde a primeira parte, com posse de bola e intensidade, tivemos muitos remates e graças a Deus conseguimos a vitória. Agora, quem for para a seleção que faça bons jogos e volte com o mesmo espírito", referiu Wendell, à Sport TV.O jogador, de 28 anos, destacou a resposta da equipa após a pesada derrota diante do Liverpool para a Liga dos Campeões. "Com o Liverpool não foi o jogo que esperávamos. Acho que faltou um pouco do que fizemos aqui, mas todos se juntaram e conseguimos motivar-nos. Fizemos um grande jogo. Se encararmos todos os jogos como encarámos hoje, vamos ter um êxito muito grande", analisou."A cada dia sinto-me mais em casa. Os colegas têm-me dado esse aconchego. Receberam-me bem, têm-me deixado mais solto. Só tenho de agradecer ao grupo e a todos os que fazem parte do clube por me deixarem à vontade. Estou cada vez mais feliz e com certeza todos vamos dar o máximo.""Temos de trabalhar cada dia no máximo. Nem sempre somos titulares, mas isso faz-nos dar o máximo sempre. Quando nos sentimos absolutos não damos o máximo. Todos se sentem motivados e o importante é que, qualquer um que entre, dê o máximo.""Só senti o músculo duro, mas agora temos de ter tempo para recuperar".