«Wendell vai substituir Alex Telles com muita qualidade»

Wendell já foi inscrito pelo FC Porto na Liga Portugal e é candidato ao onze no jogo de sábado, no Dragão, frente ao Arouca. O reforço dos dragões continua a somar elogios. O mais recente vem de Rui Costa, que partilha o nome do atual presidente do Benfica, mas é o diretor executivo do futebol do São Paulo, cargo esse que também exerceu no Grémio, onde conheceu Wendell e ainda Alex Telles.





"O Wendel é um profissional que eu o conheci muito jovem, muito menino, na primeira experiência dele num grande clube, mas ele sempre demonstrou muita simplicidade, humildade e coragem e rapidamente assumiu a sua posição e o seu protagonismo, substituindo um grande jogador jovem, o Alex Telles, que também veio na nossa gestão. O Alex também teve uma trajetória belíssima no Grémio e a sua trajetória levou-o para o FC Porto e hoje o coloca numa potência mundial. O Wendel foi o substituto imediato dele, foi preparado para isso, também teve muito sucesso e, agora, por coincidência vai jogar no FC Porto. Não tenho dúvida que ele vai substituir o Alex com muita qualidade", começou por afirmar Rui Costa, em declarações à sua assessoria, prosseguindo com as naturais comparações entre os dois laterais."São dois grandes jogadores, ambos com muito caráter, e dois grandes profissionais. Se tem uma coisa que aproxima as carreiras do Wendel e do Alex Telles é que são dois excelentes profissionais e dois seres humanos muito bem formados. Isso faz toda a diferença quando se tem um desafio como jogar no FC Porto", continuou.Recuando aos tempos dos primeiros passos do reforço portista ao mais alto nível do futebol, Rui Costa prosseguiu com elogios a Wendell: "Sempre foi um jogador muito talentoso. Quando nós o trouxemos do Londrina para o Grémio, para a nossa formação, ele já se destacava com um dos melhores jogadores da sua idade, e logo de seguida adaptou-se à equipa principal do Grémio. Foi protagonista em vários jogos e partiu rapidamente para o mercado europeu, para Alemanha em uma transação que foi extremamente vantajosa para o clube e para ele. Para mim é um dos grandes laterais esquerdos do futebol mundial."Perspetivando o futuro do jogador no FC Porto, o dirigente do São Paulo volta a colocar as mãos no fogo por Wendell e deixa-o às portas do escrete: "Eu acredito que em qualquer lugar que ele jogue, mas principalmente nas grandes equipas europeias, ele vai sempre ser observado pelos selecionadores, pelos profissionais que avaliam atletas para o Tite. O Tite é um grande treinador, tem muita sensibilidade, sabe observar atletas que exercem mais de uma função, que têm capacidade física, capacidade técnica, e uma característica da seleção brasileira é ter jogadores que são fisicamente muito fortes mas também muito técnicos. Não tenho dúvida que esteja onde o Wendel estiver, especialmente jogando na Europa ele vai estar sempre a ser observado pelos profissionais da seleção brasileira. "A terminar, Rui Costa assume que as temporadas de Wendell na Bundesliga, ao serviço do Bayer Leverkusen, o tornaram ainda melhor jogador: "Esse longo período no futebol alemão, e só fica um longo período no futebol alemão quem é muito profissional -, vai ser muito favorável para ele no seu novo desafio."