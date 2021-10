Wendell viajou com a equipa apesar da lesão

Falhou a convocatória devido a lesão, mas não deixou de seguir viagem com a comitiva portista para o Estádio João Cardoso. No final da partida, o lateral brasileiro Wendell até foi ao balneário do FC Porto, porventura para dar os parabéns aos colegas pela vitória alcançada.

Quem também esteve presente no estádio do Tondela foi Pinto da Costa. Como é habitual, o presidente do FC Porto assistiu ao jogo na tribuna VIP.

De notar que Cláudio Ramos reencontrou os adeptos da equipa que representou antes de se transferir para o FC Porto, quando subiu ao relvado para aquecer com Diogo Costa e Marchesín.