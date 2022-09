Manafá dado como apto pelo departamento clínico do FC Porto: lateral não joga desde dezembro

O defesa Wilson Manafá está apto para voltar a competir pelo FC Porto, nove meses depois de ter sofrido uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito em 30 de dezembro de 2021, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais de futebol."O plantel principal do FC Porto limou esta tarde as últimas arestas antes de receber o Chaves. No boletim clínico, permaneceram Otávio (tratamento) e Marko Grujic (treino integrado condicionado). Wilson Manafá foi dado como apto pelo departamento clínico", frisaram os azuis e brancos, através de uma nota publicada no sítio oficial na Internet.

Wilson Manafá, de 28 anos, tinha substituído João Mário aos 29 minutos da vitória na receção ao Benfica (3-1), a contar para a 16.ª jornada da edição 2021/22 da Liga Bwin, mas acabou por deixar o relvado de maca, aos 60, substituído pelo mexicano Jesús Corona.

Um dia depois desse clássico disputado no Estádio do Dragão, o defesa direito luso-guineense foi submetido a intervenção cirúrgica na Ordem de São Francisco, no Porto.

Fora das opções do treinador Sérgio Conceição estão o sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular no triunfo em Vizela (1-0), da segunda ronda do campeonato, e Otávio, ainda no início da recuperação da fratura na grade costal sofrida na derrota em casa dos espanhóis do Atlético de Madrid (1-2), na quarta-feira, na estreia da Liga dos Campeões.

O FC Porto, terceiro classificado da Liga Bwin, com 12 pontos, vai receber o Desportivo de Chaves, sexto, com oito, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da sexta jornada, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.