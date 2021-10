Wolverhampton revê dupla

O duelo entre Tondela e FC Porto despertou a atenção de oito emblemas, um português e sete estrangeiros. Entre as presenças, nota para a do Wolverhampton, agora orientado por Bruno Lage, que aproveitou a ocasião para ver ‘in loco’ o seu Dadashov, cedido aos tondelenses, mas também Vitinha, ex-jogador dos ingleses.

De resto, foi de Espanha que veio o maior contingente, com Valencia e Real Sociedade à cabeça, juntamente com Celta de Vigo, Extremadura e Tenerife. De Itália, o Parma também marcou presença. Por fim, a nível nacional, o Leixões, próximo adversário do Tondela na Taça, foi o único representante.