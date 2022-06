Wolves e Valencia miram a Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira faz parte da lista de desejos de Wolverhampton e Valencia, segundo noticiou ontem o Jornal de Notícias. Depois de a Roma não ter acionado a cláusula de compra prevista no empréstimo, no valor de 13 milhões de euros, o médio tem sido também apontado ao Nápoles, sendo praticamente certo que não continuará no Dragão. O internacional português é um dos ativos que a SAD pretende negociar de forma a salvaguardar outros elementos mais importantes do plantel.