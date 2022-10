Xabi Alonso: «Pepe é excelente colega e excelente pessoa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, considerou hoje o FC Porto como uma das "melhores equipas" do futebol europeu, destacou a importância de Sérgio Conceição e lamentou a ausência de Pepe.

O técnico espanhol de 40 anos falava em Leverkusen, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quarta-feira com os campeões portugueses, da quarta jornada do Grupo B da 'Champions'.

"Sabemos que Pepe não vai estar e também sabemos a importância que ele tem. Fomos colegas de equipa no Real Madrid [entre 2009 e 2014]. Excelente colega, excelente pessoa e que recupere depressa da lesão", referiu o antigo médio.

Numa conferência de imprensa em que, mesmo com algumas dificuldades, tentou sempre responder em alemão (passou pelo Bayern Munique como jogador entre 2014 e 2017), embora algumas vezes tenha recorrido ao inglês, Alonso mostrou-se "ansioso" por fazer o seu primeiro jogo como treinador na Liga dos Campeões, prova que conquistou duas vezes enquanto jogador (com Liverpool e Real Madrid).

"Não há nada como o ambiente de 'Champions'. Sinto a equipa confiante, sinto uma boa energia e acho que vamos fazer um bom resultado", afirmou o espanhol, que se entrou no comando do Bayer Leverkusen no último fim de semana, na goleada por 4-0 sobre o Schalke 04, para a Bundesliga.