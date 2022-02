Yacine Brahimi já foi totalmente liquidado à Doyen

Yacine Brahimi deixou o FC Porto em 2019, após o término do seu contrato, mas o FC Porto ficou com uma dívida à Doyen no total de 6,5 milhões de euros, que foi entretanto liquidada, conforme referem os dragões no relatórios e contas divulgado na noite desta sexta-feira."Em setembro de 2018, a Doyen Sports Investments Limited comunicou à FC PORTO, SAD o exercício da opção de venda da percentagem detida do jogador, entretanto prorrogada por um prazo de um ano, conforme acordado entre as partes, pelo montante de 6.500.000 Euros, dos quais permanecia em aberto o montante de 500.000 Euros e 404.607 Euros referente a juros de execução do contrato, entretanto liquidado em data anterior a 31 de dezembro de 2021", pode ler-se no documento.