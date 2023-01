YouTuber pede ajuda ao FC Porto para ver os jogos do clube no Brasil

Felipe Neto, YouTuber brasileiro que soma mais de 40 milhões de seguidores naquela plataforma de vídeos online, recorreu na noite de domingo às redes sociais para pedir ajuda ao... FC Porto.

O influencer preparava-se para assistir, diretamente do Brasil, o duelo dos dragões em casa frente ao Famalicão, que terminou com um goleada azul e branca por 4-1, mas deparou-se com um problema: a inexistência da transmissão do encontro. Em causa, a detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Liga portuguesa, a StarPlusBR, terá deixado de transmitir as partidas do campeonato português.

"Vou trocar para o jogo do FC Porto que ganho mais. Por sinal: golo! Falei cedo demais... fui trocar para o jogo do FC Porto e a StarPlusBR não está a transmitir mais para o FC Porto. Não consigo entender. Por favor, FC Porto, não podemos assistir aos vossos jogos aqui no Brasil. A StarPlusBR, detentora dos direitos, não transmite mais as partidas", escreveu.