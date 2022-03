Zaidu chamado à seleção da Nigéria para o playoff de apuramento para o Mundial

O portista Zaidu está entre os 25 jogadores convocados pelo selecionador da Nigéria para os dois jogos do playoff de apuramento para o Mundial do Qatar, frente ao Gana, agendados para os dias 25 e 29 deste mês.Depois de ter estado em evidência na Taça das Nações Africanas, o lateral-esquerdo dos dragões deu seguimento a essa trajetória ao serviço do FC Porto, convencendo assim o selecionador Augustine Eguavoen a integrá-lo de novo no grupo de eleitos.