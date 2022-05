Zaidu convocado para dois jogos particulares da Nigéria

A vida corre bem a Zaidu. Depois de ter vivido no último sábado a mais especial das noites da sua vida , as boas notícias continuaram esta terça-feira com a convocatória para o duplo confronto, frente a México e Equador, que a Nigéria vai realizar no final deste mês e no início do próximo.As super-águias vão realizar uma pequena digressão nos Estados Unidos da América e têm jogos particulares agendados contra o México, a 28 de maio, e Equador, a 2 de junho. Encontros de preparação para a fase de apuramento para a CAN'2023.