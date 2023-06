Zaidu de férias depois da seleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral-esquerdo Zaidu entrou, finalmente, de férias, depois de ter estado ao serviço da seleção da Nigéria, que garantiu o acesso à fase final da CAN 2023 (realiza-se entre janeiro e fevereiro de 2024...) num jogo frente à Serra Leoa que contou com uma assistência do lateral portista após grande arrancada. Zaidu vai agora recarregar baterias para, depois, atacar a nova época.