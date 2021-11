Zaidu de volta à seleção da Nigéria

Zaidu está entre os 24 jogadores convocados pelo selecionador da Nigéria para os derradeiros jogos de apuramento para o Mundial'2022.O lateral-esquerdo regressa assim à equipa nacional do seu país para defrontar a Libéria, no dia 13 deste mês, e Cabo Verde, a 16.Recorde-se que o defesa do FC Porto tinha pedido dispensa da última convocatória de Gernot Rohr, em outubro, para se concentrar no seu clube, numa altura em que tinha perdido a titularidade. A lesão de Wendell acabou por permitir-lhe recuperar o lugar na equipa de Sérgio Conceição.