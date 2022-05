Zaidu e o golo que selou a conquista do título: «A noite mais incrível que vivi»

Zaidu era o espelho da felicidade no último sábado, depois de ter selado a conquista do título do FC Porto com um golo no Estádio da Luz. As emoções ficaram para trás, mas o lateral não tem dúvidas de que com ele ficarão memórias para toda a vida."As emoções que vivemos no último sábado são difíceis de descrever e não há muitas palavras que possam traduzir aquilo que este sonho cumprido representou. Foi o dia mais feliz da minha vida, o golo mais importante da minha carreira, a noite mais incrível que vivi", escreveu na sua conta no Instagram, dando conta do apoio que tem recebido por parte dos adeptos portistas: "Nunca me esquecerei de tantas manifestações de carinho, nunca apagarei da minha memória o mar azul que festejou connosco. Estou muito grato. Foi o meu primeiro campeonato e terá sempre um lugar muito especial na minha vida. Somos campeões!"Com a receção ao Estoril a fechar o campeonato e a final da Taça de Portugal a encerrar a época, no Jamor, diante do Tondela, Zaidu aponta o trabalho diário como a grande prioridade. "Agora é altura de voltar a focar no trabalho. Temos muito para ganhar, a começar pelo jogo de sábado, e mais troféus para conquistar, a desde logo a Taça de Portugal. Estamos juntos dragões", afirmou.