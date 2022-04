Zaidu e Pepê treinaram integrados no último ensaio para a receção ao Santa Clara

Boas notícias para Sérgio Conceição no derradeiro ensaio para o jogo desta segunda-feira, frente ao Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga Bwin: Zaidu e Pepê subiram novo patamar na recuperação às respetivas lesões e trabalharam integrados com o restante grupo de trabalho.É certo que, na sessão deste domingo, o nigeriano e o brasileiro ainda mereceram alguns cuidados, mas tudo indica que estarão a postos para defrontar os açorianos. Quanto a Bruno Costa, esse terá de esperar até bem perto da hora do jogo para saber se está apto, conforme revelou Sérgio Conceição. De qualquer forma, o médio que tem vindo a jogar adaptado a lateral direito fez trabalho condicionado.Entregue aos cuidados do Departamento de Saúde do FC Porto continua Wilson Manafá, em tratamento. Já o avançado da equipa B, Gonçalo Borges, voltou a trabalhar sob o comando de Sérgio Conceição.