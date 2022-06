Zaidu eleito melhor defesa nigeriano em 2021

Zaidu foi distinguido este domingo como o melhor defesa nigeriano do ano 2021. O lateral-esquerdo do FC Porto foi premiado na gala dos 'Ballers Awards', que tem como objetivo eleger as personalidades do futebol, masculino e feminino, que mais se destacaram ao longo do ano.Ao longo do ano de 2021, Zaidu foi quase sempre titular no FC Porto, tendo somado exibições consistentes não só a nível interno mas também na campanha dos dragões até aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.Além do lateral, Maduka Okoye (Sparta Roterdão) venceu o prémio de guarda-redes do ano, Joe Aribo (Rangers) o de médio do ano e Victor Osimhen (Nápoles) o de avançado e jogador do ano.De recordar que Zaidu está neste momento ao serviço da seleção nigeriana, agora orientada por José Peseiro, e é expectável que seja titular no duelo desta segunda-feira frente a São Tomé e Princípe, a contar para o apuramento para a CAN.