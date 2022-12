Zaidu está apto e foi convocado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após nova sessão de tratamento, no dia do último ensaio para o jogo de ontem, Zaidu foi dado como apto e integrou o lote de eleitos que foi para estágio. Acabou por ver o jogo numa bancada e permanecerá em dúvida para o Arouca, no dia 28 de dezembro, uma vez que terá de melhorar os índices físicos, pois está sem competir desde 1 de novembro.