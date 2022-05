Zaidu explica oferta da camisola do golo do título a Pinto da Costa: «Ele merece»

O FC Porto mostrou, esta quinta-feira, através do Porto Canal e da FC Porto TV, os bastidores da primeira festa pela conquista do campeonato, título consumado na Luz com uma vitória sobre o Benfica, por 1-0, com golo de Zaidu.Por isso, o lateral foi um dos heróis do título e, no balneário da Luz, fez logo questão de oferecer a Pinto da Costa a camisola que usou frente ao Benfica. Agora, Zaidu explicou o que o levou a ter esse gesto."Estou muito feliz. O mais importante foi sermos campeões. Tirei a camisola e ofereci-a ao presidente, porque ele merece. Tinha de lhe dar a camisola e acho que ficou feliz. Golo? Treinámos todos os dias assim... Agradeço muito ao nosso mister, porque aprendi muitas coisas com ele", afirmou Zaidu.Na radiografia desse golo do título também Pepê surge em destaque, pela forma como conduziu o contra-ataque a alta velocidade e serviu o nigeriano. O polivalente brasileiro relatou o momento: "É muito trabalho. Fui por ali, vi que ele (Zaidu) estava a vir, sabia que ele ia rematar e vamos embora, golo do Zaidu. Eu vi o Zaidu. Ele chegou. Correu 'para caramba', entregou-se e fez um golo mais do que merecido".Quem também dedicou algumas palavras ao nigeriano por esse feito foi o capitão Pepe, que nunca deixou o lateral ficar abatido pelas críticas que foi ouvindo ao longo da época. "Disse-lhe que, quando se trabalha, Deus ajuda. E o Zaidu trabalhou sempre, mesmo com as críticas… Se ele sente isso? Somos humanos... Hoje muita gente tem o poder de criticar com um simples telemóvel e não sabem o esforço que nós fazemos. O Zaidu veio mesmo lá de baixo, mas demonstrou contra o Benfica que, mesmo assim, com trabalho se consegue muito. É um espelho para muitos jovens, prova que, com pouco, se pode chegar muito longe. Fico feliz por ele", concluiu o internacional português.Zaidu, de resto, também foi destacado por Otávio: "O Zaidu trabalhou um ano inteiro, muitas vezes criticado, como eu já fui muitos anos, e decidiu o jogo com o Benfica. Ele merece isso, porque trabalha, nunca foi abaixo, nem nada e merece. Isto é uma prova da equipa. Toda a gente que batalhou merece isso e o Zaidu mais do que ninguém. Merece muito."