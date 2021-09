Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zaidu fica no FC Porto e luta pela titularidade Treinador não abdica dele. Valorização na CAN projeta venda milionária no próximo verão





DECIDIDO. Zaidu vai continuar de dragão ao peito apesar do ‘forcing’ do Fenerbahçe

• Foto: Peter Spark / movephoto