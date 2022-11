Zaidu foi reavaliado e tem rotura no adutor da coxa esquerda

Na sequência do triunfo sobre o Atlético Madrid, que garantiu o primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, o FC Porto voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira e Sérgio Conceição recebeu más notícias.Zaidu, que se lesionou no duelo com os colchoneros, foi reavaliado e os exames ditaram que fez um rotura muscular no adutor da coxa esquerda, pelo que não voltará a ser opção para o treinador antes do Mundial do Qatar.O lateral nigeriano esteve em tratamento, enquanto Pepe e Veron voltaram a evoluir condiconados.Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, a partir das 10.30 horas, novamente no Olival e, a partir das 12 horas, Sérgio Conceição apresenta-se em conferência de imprensa para fazer a antevisão do FC Porto-P. Ferreira.