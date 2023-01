Zaidu integrado com cautelas

Não obstante o facto de ter sido convocado para o jogo de Guimarães, Zaidu ainda fez treino integrado condicionado na manhã de ontem, o que demonstra as cautelas existentes em torno da sua recuperação. Quanto a Meixedo e Evanilson, continuam em tratamento. Hoje, há mais um treino, às 10h30, no Olival.Após o triunfo sobre o Vitória, Otávio fez uma publicação no Instagram para indicar o caminho do título: "Três pontos importantes na nossa luta. Grande entrega de todos, com este espírito vamos conseguir os nossos objetivos."