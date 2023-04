Zaidu junta-se ao lote de lesionados do FC Porto

O lote de lesionados do FC Porto passou este sábado a contar com Zaidu. O lateral-esquerdo, informou o FC Porto, voltou da seleção da Nigéria com um problema muscular e realizou apenas tratamento. Zaidu está assim arredado do encontro com o Portimonense e é uma incógnita para a visita à Luz na próxima jornada.De recordar que na manhã deste sábado, Sérgio Conceição já tinha afastado da receção aos algarvios Diogo Costa, João Mário e Pepe, que não vão recuperar das respetivas lesões a tempo de ir a jogo, assim como João Marcelo e Evanilson, estes ausentes já esperados.