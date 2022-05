Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zaidu no máximo para o clássico com o Benfica Sem problemas físicos resultantes do jogo com o Vizela, está também livre do Ramadão





PRONTOS. FC Porto assinalou final do Ramadão de Zaidu e Taremi

• Foto: fc porto