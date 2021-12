Zaidu nos convocados da Nigéria para a CAN'2022

O portista Zaidu faz parte da lista de 28 convocados da Nigéria para disputar a CAN'2022, um torneio que decorre entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro nos Camarões. De acordo com a nota da NFF, os jogadores escolhidos por Augustine Eguavoen são esperados em Abuja para efetuar o estágio de preparação a 29 de dezembro, sendo que no caso de Zaidu é previsível que a sua integração apenas se dê depois do clássico com o Benfica, da Liga bwin, marcado para dia 30.: Francis Uzoho (AC Omonia, Chipre); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, África do Sul); Maduka Okoye (Sparta Roterdão, Holanda).: Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turquia); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espanha); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Escócia); William Ekong (Watford FC, Inglaterra); Olaoluwa Aina (Torino FC, Itália); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Alemanha); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Chipre); Zaidu Sanusi (FC Porto, PORTUGAL); Olisa Ndah (Orlando Pirates, África do Sul).: Frank Onyeka (Brentford FC, Inglaterra); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers, Escócia); Wilfred Ndidi (Leicester City, Inglaterra); Chidera Ejuke (CSKA Moscovo, Rússia); Kelechi Nwakali (SD Huesca, Espanha).Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquia); Samuel Chukwueze (Villarreal FC, Espanha); Victor Osimhen (Napoli FC, Itália); Moses Simon (FC Nantes, França); Sadiq Umar (UD Almeria, Espanha); Taiwo Awoniyi (Union Berlin, Alemanha); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab Riyadh, Arábia Saudita); Alex Iwobi (Everton FC, Inglaterra); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Inglaterra); Emmanuel Dennis (Watford FC, Inglaterra).