Zaidu: «O importante agora é olhar para o FC Porto para ganharmos o campeonato»

No final do encontro do FC Porto frente ao Santa Clara, Zaidu não escondeu a felicidade pelo golo apontado.

"Estou muito feliz, foi importante conseguirmos os três pontos. Foi bom ter o apoio dos adeptos. Golo à minha ex-equipa? Joguei no Santa Clara, mas agora estou aqui no FC Porto. Não vale a pena olhar para trás, o importante agora é olhar para o FC Porto para ganharmos o campeonato", referiu ao Porto Canal.

Na presente temporada, o jogador nigeriano soma dois tentos em 32 partidas.