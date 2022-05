Zaidu: «O mais importante era ganharmos»

Muitas vezes visto como o ‘patinho feio’ do plantel do FC Porto, Zaidu acabou por ter um papel decisivo na conquista do título por parte dos azuis e brancos ao marcar o tento do triunfo na Luz. No final do jogo, o jogador, eleito homem do jogo, não escondeu a felicidade."Muito obrigado pelo prémio de homem do jogo, o mais importante era ganharmos e felizmente conseguimos. Sabíamos que precisávamos de ganhar e conseguimos fazê-lo por 1-0", referiu o internacional nigeriano à Benfica TV.Este foi o terceiro golo de Zaidu em 38 jogos na presente temporada.