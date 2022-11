Zaidu passou pelo ginásio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zaidu mantém a esperança de poder defrontar o Chaves, a 8 de dezembro, na 2ª jornada do grupo A da Allianz Cup. Para já, segundo o boletim clínico divulgado pelo FC Porto no final do treino de ontem, manteve-se em tratamento, mas a verdade é que o lateral já passou pelo ginásio, conforme mostrou nas redes sociais, num sinal de que está próximo de subir de patamar na sua recuperação.

Igualmente em tratamento estiveram Meixedo e Evanilson, sendo que o avançado também tem boas perspetivas de poder defrontar o Chaves, no próximo encontro oficial dos azuis e brancos, tal como Veron, que evoluiu condicionado.





Este lote de jogadores manterá rotinas diárias no Olival, mas os fisicamente aptos só voltarão aos treinos na tarde de quarta-feira.