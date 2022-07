Zaidu quer mais títulos e... golos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa entrevista à BBC, onde se expressou em hauçá, língua falada por mais de 36 milhões de nigerianos, mostrou-se muito feliz pela sua etapa no FC Porto, onde quer continuar a "somar títulos". Disse ainda que, a nível da seleção, espera contribuir "com mais golos" no futuro para o sucesso da Nigéria.