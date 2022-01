Zaidu sem medo de Salah na CAN: «Reduzi a sua influência na Champions»

É com o Egito de Mohamed Salah que a Nigéria de Zaidu entra em cena na CAN, na terça-feira. Será também o reencontro do lateral do FC Porto com o avançado do Liverpool, eles que já se defrontaram duas vezes esta época, na fase de grupos da Liga dos Campeões, com ambas as vitórias a sorrirem aos 'reds'."Joguei contra Salah duas vezes nesta edição na Liga dos Campeões e não tenho medo de jogar novamente contra ele. Apesar de termos perdido os dois jogos com o Liverpool, sei que consegui minimizar as suas incursões e reduzir a sua influência", analisou Zaidu em declarações reproduzidas pela imprensa nigeriana.Zaidu pretende, agora, tirar partido da experiência acumulada ao serviço do FC Porto. "Tendo jogado contra ele (Salah) estou confiante de que podemos mantê-lo quieto e impedir que o ataque dos egípcios nos prejudique. Temos uma equipe jovem e um bom ataque que pode fazer golos, por isso os egípcios também devem temer a nossa seleção. Acredito que podemos derrotá-los se usarmos as tácticas certas", admitiu o lateral do FC Porto.Zaidu, de resto, mostrou-se confiante em poder ajudar a Nigéria a conquistar a CAN, lembrando, porém, que primeiro a equipa tem de se concentrar em ultrapassar a fase de grupos.