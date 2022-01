Zonas de testagem à Covid-19 junto ao Dragão em funcionamento permanente

O FC Porto anunciou, através do seu site oficial, que as tendas para testagem à Covid-19 instaladas em redor do Estádio do Dragão, em dezembro passado, vão passar a estar em permanente funcionamento ao longo deste mês de janeiro.A medida visa prestar um serviço necessário à população local, mesmo fora do âmbito dos jogos dos azuis e brancos, numa altura em que Portugal tem vindo a registar mais de 30 mil novos casos diários de Covid-19.Os dragões informam que os postos estarão em funcionamento, fora do âmbito dos jogos, entre os dias 8 e 20, de 24 a 27 e a 31 de janeiro, das 12 às 20 horas.O FC Porto vai receber o Famalicão e o Marítimo, neste mês, e aí os horários serão os seguintes: a 21 e 28 de janeiro entre as 20 e as 24 horas; a 22 e 29 entre as 9 e as 24 horas; e a 23 e 30 de janeiro entre as 9 horas e as 21h30.