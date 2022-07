Ivo Vieira: «Estágio foi um período de oportunidades idênticas»

O treinador Ivo Vieira fez um balanço positivo ao desenrolar dos trabalhos da pré-época e vincou a importância psicológica que o período de estágio representa para o balneário gilista."O Gil Vicente é um exemplo de união e felicidade e o desempenho consistente, bem como o facto de ter alcançado um feito histórico na época passada, está muito ligado a essa força, porque essa entreajuda fez acontecer resultados", comentou o técnico à comunicação gilista em jeito de balanço ao ponto final no estágio em Arcos de Valdevez, para logo de seguida salientar as suas determinações para este momento da preparação: "O estágio é sempre fundamental para carregar baterias e assimilar processos, mas, acima de tudo, para haver mais conhecimento entre os jogadores, na certeza que a maior parte transita da época passada, mas é um importante espaço de convívio para quem chega".Ligações reforçadas, contudo, sem dar muito ênfase à vertente competitiva, até porque a finalidade destes primeiros dias é "ganhar a condição física necessária"."Nesta fase não me foco muito no resultado. É natural que quero chegar à baliza e não sofrer, mas o processo é dar a conhecer as rotinas, bem como o mesmo tempo de jogo a todos para eles sentirem que as oportunidades são idênticas", concluiu.