Oficial: Ivo Vieira é o novo treinador do Gil Vicente

O Gil Vicente oficializou esta terça-feira a chegada de Ivo Vieira. O treinador português sucede assim a Ricardo Soares , que se prepara para rumar ao Al-Ahly.Ivo Vieira, que teve a última experiência ao serviço do Famalicão na temporada passada, assinou por duas temporadas com os gilistas.Recorde-se que Ricardo Soares, que deixa o emblema da 1.ª Liga juntamente com Maurício Vaz, Raul Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães, foi responsável pela inédita qualificação europeia do conjunto de Barcelos. O técnico assume-se como o primeiro encaixe financeiro dos galos com um treinador.