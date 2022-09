Tal como vem sendo habitual, Giorgi Aburjania, médio do Gil Vicente, foi convocado pelo selecionador da Geórgia para os próximos compromissos da sua seleção. O jogador, de 27 anos, é assim opção para os embates com a Macedónia do Norte e com Gibraltar.As partidas, a contar para o grupo C da competição, estão agendadas para 23 de setembro e 26 de setembro, respetivamente, sendo que o início dos trabalhos do conjunto orientado por Sagnol acontece no dia 19 de setembro.Na presente temporada, Aburjania soma seis jogos pelo Gil Vicente.