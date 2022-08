Aburjania: «Castigaram a nossa falta de experiência»

O Gil Vicente despediu-se da primeira aventura europeia da história do clube com mais uma derrota, desta feita em casa (1-2), na segunda mão do playoff de apuramento para a Liga Europa, ante o AZ Alkmaar. Giorgi Aburjania lamentou o resultado acentuado no agregado das duas mãos.





"A equipa estava bem mentalmente [antes do jogo]. Na última partida, fomos muito penalizados nos últimos dez minutos. A eliminatória estava muito difícil depois do 4-0, mas o resultado não demonstrava o esforço que a equipa fez, 6-1 é demasiado. Castigaram a nossa falta de experiência. Temos muito para melhorar e recursos para crescer. Estamos a colher os frutos do enorme esforço na época passada e estamos contentes por estar aqui a representar Portugal na Europa. Vamos trabalhar para voltar a estes palcos no futuro", reiterou em declarações à Sport TV.O médio georgiano, de 27 anos, declarou que Ivo Vieira aproveitou para dar oportunidades aos menos utilizados.

"O treinador aproveitou a oportunidade para dar minutos a todos os jogadores, para mostrarem o seu futebol. Estar na Europa é bom para jogadores, equipa técnica, clube e adeptos, mas agora vamos concentrar-nos no mais importante, que é o campeonato, e vamos trabalhar para que os gilistas sejam felizes connosco", vincou Aburjania.