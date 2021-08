Giorgi Aburjania, médio do Gil Vicente, foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Geórgia, a contar para a qualificação para Mundial'2022. O jogador, de 26 anos, estará assim às ordens de Willy Sagnol depois do embate dos galos com o Santa Clara.





A Geórgia tem encontro marcado com o Kosovo no dia 2 de setembro, às 17 horas, e com a Espanha no dia 5 de setembro, às 19h45. Neste momento, a seleção do médio do Gil Vicente ocupa o 4º e antepenúltimo lugar do Grupo B de qualificação para o Mundial, com um ponto em três jogos disputados.Chegado ao Gil Vicente no início desta época, Aburjania estreou-se pelo clube na última jornada, frente ao Benfica.