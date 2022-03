Depois de ter jogado praticamente todo o jogo frente ao FC Porto com menos um devido à expulsão de Vítor Carvalho, Ricardo Soares sabe que não vai poder contar com o médio para a receção ao Estoril. Perante este cenário, Aburjania deve avançar para o onze nesta sexta-feira.Apesar de habitualmente não ser titular nos galos, o georgiano já fez dois golos nos 20 jogos que leva pelos minhotos em 2021/22. De resto, o último destes tentos foi apontado ao Benfica, numa partida em que o camisola 15 foi titular precisamente para colmatar a ausência de Vítor Carvalho.Neste momento, o Gil Vicente segue no 5º lugar da tabela classificativa (41 pontos), com 11 pontos de vantagem sobre o V. Guimarães, 6º classificado.