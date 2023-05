O médio Aburjania, em final de contrato com o Gil Vicente, tem a saída como cenário mais provável. Segundo a imprensa turca, o jogador georgiano já se terá mesmo comprometido com o Hatayspor, assinando um contrato de duas épocas, com mais uma de opção.O clube turco, recorde-se, foi um dos mais afetados pelo sismo de 6 de fevereiro e não compete desde então. Quanto a Aburjania, de 28 anos, está prestes a terminar um ciclo de dois anos no Gil Vicente, ao serviço do qual soma um total de 63 jogos oficiais.