Para além de Murilo, lesionado há já várias semanas, Ricardo Soares sabe que não vai poder contar com outros dois jogadores para o jogo de sexta-feira com o Moreirense: Aburjania e Bilel.A dupla é baixa devido a castigo, mas as razões para tal são diferentes: enquanto o georgiano foi expulso contra o Arouca, o francês viu o quinto cartão amarelo na presente edição da Liga Bwin. Apesar de serem jogadores bastante utilizados, o camisola 15 e o camisola 7 não são habituais titulares, pelo que as dores de cabeça de Ricardo Soares são menores.O início do encontro está agendado para as 20h15.