Aburjania promete "grande noite" do Gil Vicente frente ao FC Porto

Giorgi Aburjania está “confiante para o jogo com o FC Porto” e pede aos adeptos “que venham apoiar a equipa, pois vai ser uma grande noite para todos”. Discurso otimista do internacional georgiano que marcou o golo do empate ante o Belenenses SAD. “Já todos conhecem o nosso ADN e sabemos como vamos jogar. Vamos respeitar isso e pensar que é possível vencer o FC Porto”, disse o médio gilista, registando que o clube “está no caminho correto para fazer uma grande época.”

Entretanto, o Gil Vicente foi distinguido pela Liga com o prémio de Responsabilidade Social de agosto por ter apresentado o reforço Marcelo com um vídeo do jogador a fazer doces na Amar 21 – Associação de Apoio à Trissomia 21.