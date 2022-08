Adrían Marín, lateral-esquerdo que se evidenciou no Famalicão na época passada, vai continuar a jogar em Portugal, tendo acordo praticamente fechado para reforçar o Gil Vicente, apurou. O espanhol vai assinar em definitivo pela turma de Barcelos e a oficialização estará iminente.Contratualmente ligado ao Granada, Marín tinha mais interessados em Portugal, tendo inclusivamente sido colocado na órbitra do V. Guimarães, mas foi convencido pelo projeto do Gil Vicente, ainda envolvido na Liga Conferência. Além disso, o facto de voltar a trabalhar com Ivo Vieira, com quem treinou no Famalicão, teve o seu peso na decisão do jogador de 25 anos.Neste momento, Ivo Vieira conta com Henrique Gomes e Lucas Barros, atualmente lesionado, como opções para o lado esquerdo da defesa.