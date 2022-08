O Gil Vicente partiu, esta quarta-feira, rumo à Holanda, onde, na quinta-feira, vai defrontar o AZ Alkmaar, em partida a contar para o playoff da Conference League. A comitiva gilista chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 8h40, com 21 jogadores a constarem da lista da viagem.A grande novidade é a presença de Adrián Marín, lateral-esquerdo que foi apresentado no passado domingo como reforço para a nova temporada. Contratado ao Granada a título definitivo, depois de uma época no Famalicão, o defesa espanhol foi inscrito no imediato na Conference League e já pode dar o seu contributo.De fora da viagem, refira-se, ficaram apenas Lucas Barro, Kritciuk e Murilo, todos a recuperar de lesão.