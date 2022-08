Adrián Marín e o ingresso no Gil Vicente: «Fizemos de tudo para que se concretizasse»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Adrián Marín é o mais recente reforço do Gil Vicente e, em declarações aos meios do clube, não escondeu a ambição com que encara este novo desafio.

“O Gil Vicente fez uma grande temporada e desde que surgiu a hipótese de vir para cá fizemos tudo para que se concretizasse. Felizmente aconteceu e estou com muita vontade de trabalhar. É lógico que também foi muito importante para mim poder competir na Conference League e contribuir para algo que é muito positivo para o clube”, começou por dizer.

O lateral-esquerdo, que assinou até 2024, deixou ainda muitos elogios ao início de época dos galos: “Desde que o Gil Vicente apareceu como possibilidade que comecei a seguir o clube, que tem feito grandes partidas. Espero que consigamos manter esta dinâmica. Espero que os adeptos estejam contentes com a minha chegada, vou dar o meu melhor pelo clube”.