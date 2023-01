Adrián Marín: «Vitória foi uma injeção de confiança»

A vitória frente ao Santa Clara foi uma importante injeção de confiança para o Gil Vicente. Quem o diz é Adrián Marín. O lateral acredita, aliás, que está dado o primeiro passo para a equipa conseguir bons resultados com maior regularidade."A verdade é que a equipa, depois da última vitória, ficou um pouco mais livre e contente porque era um resultado que necessitávamos. Já nas partidas da Taça da Liga estávamos mais confortáveis, mas queríamos voltar a jogar no campeonato e a ganhar aqui em casa, perante os nossos adeptos. Foi uma injeção de confiança e de alegria para a equipa. Merecia e precisava. O grupo está unido. Tivemos uma sequência de resultados pior, mas a equipa esteve sempre unida, a confiar muito em todos. Estamos a trabalhar para mudar a dinâmica e com a vitória do outro dia vamos tentar seguir", disse, aos meios do clube.O próximo jogo é frente ao Boavista e Marín espera dificuldades. Ainda assim, a meta é somar pontos. "Jogo difícil, com um estádio e uma equipa difícil. Vamos com a mentalidade de fazer bem e dar sequência à vitória. O plano é ser competitivos e somar pontos", apontou.