Fora dos planos de Ricardo Soares para esta época, o Gil Vicente e o avançado iraquiano Alaa Abbas chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes.





Contratado em dezembro, o ponta de lança de 23 anos fez apenas seis jogos pelos gilistas, tendo apontado dois golos. Apontado como uma promessa do futebol iraquiano, Abbas sofreu uma lesão grave em abril e não voltou a jogar depois disso.Entretanto, o destino do avançado já é conhecido, com Alaa Abbas a rumar ao Al-Quwa Al-Jawiya do Iraque.