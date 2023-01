Alvo do V. Guimarães vai ser jogador do... Gil Vicente

Alvo do V. Guimarães para reforçar a defesa no mercado de Inverno, Gabriel Pereira vai ser jogador do Gil Vicente.O central brasileiro já se encontra em Barcelos, depois dos gilistas terem conseguido chegar a um entendimento com o Vilafranquense.De acordo com as informações confirmadas por, o Gil Vicente vai desembolsar uma verba a rondar os 650 mil euros por 50 por cento do passe do jogador, números que o V. Guimarães entendeu não acompanhar depois de ter, efetivamente, avançado com as negociações no sentido de chegar a um acordo com o Vilafranquense.