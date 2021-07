André Liberal oficializado no Gil Vicente

O Gil Vicente confirmou esta quinta-feira a contratação de André Liberal, avançado, de 18 anos, que esteve emprestado pelo Chaves ao Famalicão na época transata, onde atuou pelos sub-19 e sub-23 dos famalicenses. O jovem assinou um contrato válido por três temporadas.





Uma aposta de futuro para a formação liderada por Ricardo Soares, André Liberal mostrou-se satisfeito com esta nova etapa na carreira: "Estou muito feliz, muitas pessoas me falaram bem do clube e eu aceitei esta proposta com muita confiança e com a confiança dos meus colegas e do treinador. Espero contribuir de forma positiva para este ano", afirmou aos canais oficiais do clube.Com formação dividida entre Boticas e o Chaves, o avançado apresenta-se como um jogador explosivo e veloz. "Posso dar muita frescura, sobretudo explosão e velocidade que são as minhas características. Prometo profissionalismo e presença em campo", garantiu.André Liberal é mais uma opção de ataque para Ricardo Soares, solidificando o Gil Vicente como um dos clubes que mais se reforçou para a nova época.