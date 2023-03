Andrew abraça a história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vitória no Dragão faz parte do passado, mas merece ser recordada. Andrew, guardião do Gil Vicente, deu conta disso mesmo em declarações à sua assessoria pessoal.

“Foi um dia muito especial para todos na equipa. Foi uma vitória muito importante, que mostra a força que temos. Ajuda a elevar a nossa confiança, que construímos dia após dia com trabalho. Isso só mostra o trabalho que está a ser feito. Pela primeira vez na história vencemos o FC Porto em sua casa”, referiu o guardião, de 21 anos.

A mudança técnica trouxe resultados positivos, que não aconteceram no início, diz Andrew, por uma necessidade afinação do plantel: “Alguns jogadores foram embora e outros chegaram, mas conseguimos reerguer-nos e mostrar um futebol melhor”, disse.