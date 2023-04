Andrew e o duelo contra o Benfica: «É um jogo para sermos felizes»

Sem vencer há seis jornadas, o Gil Vicente prepara-se agora para receber o Benfica na 30.ª jornada da Liga Bwin, num jogo em que, tal como explicou o guarda-redes Andrew, os galos só pensam na vitória."É um jogo para sermos felizes. Costumo dizer que as partidas são feitas para sermos felizes, assim teremos alegria para apresentar um bom futebol e, se Deus quiser, sairmos com a vitória", começou por dizer aos meios do clube o jovem brasileiro, que realçou ainda o facto de a equipa não ter quebrado com os resultados menos positivos: "Estamos há bastantes jogos sem vencer, mas estamos a trabalhar de forma focada. O nosso objetivo é voltarmos às vitórias para podermos dar alegrias aos nossos adeptos, que é o mais importante. Confiamos no processo, [as derrotas] são coisas normais de acontecer. Sabemos que são coisas de jogo, vencer, perder ou empatar, portanto estamos focados no processo, sem desânimo ou tristeza. Estamos confiantes de que esta fase vai mudar e que vamos voltar às vitórias".Figura de destaque na temporada do Gil Vicente, Andrew fez questão de dividir os louros da sua boa forma com… a esposa. "É um trabalho que vem sendo construído há bastante tempo. Começa dentro de casa, com a minha esposa a dar o máximo agora com o nascimento do nosso filho para eu poder ficar descansado e confortável quando chego ao clube. O mais importante é sermos felizes dentro de campo, trabalhamos duro durante a semana e é importante sermos felizes no jogo", vincou.O camisola 42 deixou ainda elogios aos colegas de posição, no caso Kritciuk e Brian Araújo: "A evolução deles também se reflete na minha evolução. Queremos ter sempre um bom desempenho e tenho a certeza que, independentemente do guarda-redes que jogar, irá dar conta do trabalho. Temos três guarda-redes de alto nível e que podem jogar em qualquer equipa de Portugal".Na presente temporada, Andrew soma 23 partidas disputadas.