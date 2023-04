Andrew feliz pelo ponto conquistado: «Não sofremos muito»

Andrew destacou o ponto conquistado pelo Gil Vicente diante do Sporting. "A nossa equipa estava bem preparada para um jogo que sabíamos que não ía ser fácil, e lutámos até ao fim. Queríamos a vitória mas saímos com um ponto que é importante para o nosso percurso", afirmou o guardião do Gil Vicente, à Sport TV, onde fez a análise da partida:"Somos uma equipa que trabalha muito em cada jogo, e frente aos grandes há sempre mais vontade de fazer história que é o que estamos a fazer. Creio que estamos de parabéns pelo resultado. Nunca seria fácil pela grandeza do Sporting que teve um pouco mais de volume de jogo mas não sofremos muito. O mais importante foi termos somado pontos", frisou o guarda-redes brasileiro, titular na igualdade (0-0) da jornada 25 da Liga Bwin.